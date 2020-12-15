استهداف اللواء طوني صليبا؟

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رأى رئيس جامعة عائلة صليبا في لبنان الدكتور شوقي عاصي صليبا، في بيان:”ان جهاز المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان بشخص مديره العام اللواء طوني صليبا يتعرض، منذ ايام، لحملة شعواء غير مسبوقة”، مذكرا ان “هذه المديرية كانت اول من تجرأ وسطر تقارير رسمية حول عن المواد المتفجرة في المرفأ، بتوجيهات من اللواء صليبا، ورفعتها الى الجهات المعنية وأوضحت خطورتها وأصرت على ضرورة ازالتها من مكانها”.

ودعا الى “احترام الجرحى ودماء الشهداء ومعاناة اهلهم والآف الاشخاص المتضررين من هذا الانفجار، وبالتالي التوقف عن نشر معلومات مغلوطة لتضليل الرأي العام اللبناني والمعنيين المباشرين بهذه القضية لمآرب شخصية رخيصة لن تنفع التحقيق بل تضره ولا تظهر الحقيقة”.

وأكد اننا “لن نقبل بأي استهداف للواء صليبا، الذي مثل امام المحقق العدلي من دون محام وبرأس معروف لتأكده من ادائه واجباته على اكمل وجه في هذا الملف، لن نقبل باستمراره وسنواجهه بكل السبل والوسائل المتاحة، لان الشرفاء في هذا الوطن لن يكونوا عرضة للاقلام المغرضة والمأجورة والساعية الى السبق الصحافي الكاذب بهذه السهولة، ولن تبث بعد اليوم اخبار تستهدف أناسا مخلصين لوطنهم وقسمهم وشرفههم من دون رد، والحقيقة ستظهر عاجلا”.