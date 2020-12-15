فخ القانون الإنتخابي اللبناني (د.جيرار ديب)

A + A -

سأل رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمام زواره: "لماذا التجييش الطائفي المذهبي حول قانون الإنتخاب المطروح؟" فبحسب زعمه، القانون المقدّم من قبل كتلته، مرتكز على أساس الإقتراع النسبي وخارج القيد الطائفي، على أن يكون لبنان دائرة إنتخابية واحدة، فلمَ الإعتراض عليه وشيطنته إذًا؟

تساؤله هذا، أتى بعد اقتراح قانون إنتخابي عصري مقدم من النائبين في كتلة التنمية والتحرير، أنور الخليل وابراهيم عازار، إضافة إلى تقديم مشروع لإنشاء مجلس للشيوخ، علمًا بأنّ هذا الأخير كان قد تمّ إلغاؤه في أول تعديل للدستور اللبناني عام ١٩٢٧.

بالشكل، القانون المقترح مقبول، اذ إنّ ما قدمته كتلة الرئيس بري النيابية من مشروع قانون إنتخابي يُخرج لبنان من الإطار الطائفي. لكن في التطبيق، فعلى ما يبدو، هو فخّ يهدف من خلال طرحه في هذا الوقت، أي قبل سنتين تقريبًا على نهاية ولاية المجلس الحالي، إلى عرقلة العهد في مسيرته المتبقية عبر إشغال أركانه في البحث عن صياغة جديدة لقانون الإنتخابات.

فخٌ نعم! فبحسب مصادر مقرّبة من الكتل المسيحية، القانون بصيغته المقدّمة هو بمثابة مدّ اليدّ على حقوق المسيحيين بإنتخاب نوابهم، تمامًا كما كان يحصل في الحقبة السورية، تحديدًا في القانون الإنتخابي الذي كان يعرف بقانون غازي كنعان. ففي ذلك القانون كان هناك إقصاء واضح للصوت المسيحي، على حساب الناخب المسلم، لأنّ الدوائر الإنتخابية التي كان يقسّم لبنان من خلالها لم تراع توزيع الوجود المسيحي في المناطق، ولا حتى توزيع النسب الطائفية في كلّ دائرة.

أعاد الوزير السابق وليد جنبلاط، في مقابلته الأخيرة، الدعوة لإجراء إنتخابات نيابية على أساس القانون المقترح من كتلة التنمية والتحرير. فوليد بك، يجد أنّ الخروج من هذه الأزمة يكون عبر إعادة هيكلة المجلس النيابي، لأنّ المجلس السابق على حدّ زعمه هو مصغّر عن الطائفية والمذهبية ذواتا الفكر التقسيمي. كيف لا، والقانون الذي يرفضه جنبلاط هو الذي حجّم كتلته النيابية، لا بل هزّ لائحته في الجبل.

لقد صرّح البطريك الراحل مار نصر الله صفير مرارًا، بأنّ الطائفية يجب إزالتها من النفوس قبل النصوص. لهذا سيبقى الطرح على أساس لبنان دائرة إنتخابية واحدة غيرناضج، طالما لم نعمل على إزالة الطائفية من النفوس أولًا. فهل فعلًا أزيلت من النفوس، كي تتقدّم الكتل في مجلس النواب بمشاريع قوانين انتخابية، على أساس لبنان دائرة واحدة، أو خمس دوائر إنتخابية، باعتبار أنّ الناخب أصبح يفكرّ وطنيًا؟! أمّ إنّ الدعوة، وطرح المشاريع الإنتخابية بحدّ ذاتها فخاخ لتعطيل أمر ما؟

عندما وضع المؤرخ اليوناني القديم "ثيوسيديدز" نظريته التي عرفت ب"الفخ"، كان على يقين أنّ الصدام سيكون سيد الموقف بين الدول الصاعدة والدول المهيمنة. ولكن هل ستكون دراسة قانون الإنتخاب، والمواقف المحتدّة منه، بمثابة فخ ثيوسيديدز الذي سيدفع نحو تعطيل الإنتخابات عام ٢٠٢٢، ويدخل البلاد في فراغ رئاسي وبرلماني وبلدي، إلى حين التوصل لمؤتمر التأسيس المنشود؟

فرئيس المجلس يدرك تمام الإدراك أنّ اعتراض القوى المسيحية الكبرى المتمثلة بالتيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية، لم يكن على شكل القانون المقترح، ولا على الإقتراع النسبي، ولا حتى الإنتخاب خارج القيد الطائفي؛ بل اعتراضهم نابع من خوف التمثيل الحقيقي في البرلمان، إذ إنّ هكذا قانون من شأنه إيصال مسيحيين منتخبين من غير المسيحيين، ما يضيّع التمثيل الحقيقي داخل مجلس النواب.

لم يعرف لبنان الحديث قانونًا إنتخابيًا تمثيليًا بالمعنى الحقيقي للكلمة، ولن يعرفه. فمفهوم تمثيلي، هو نقطة الخلاف، إذ يريده المسلم تمثيليًا لبنانيًا على أساس لبنان دائرة واحدة، هذا لأنّهم الأكثرية العددية لمكونات الشعب، في حين يفهمه المسيحي بأنه تمثيل حقيقي لعدد المسيحيين في المجلس النيابي، أي أن يختار المسيحي نوابه. فبين المفهومين الأول والثاني، تمثيلية ستنطلي فصولها على اللبناني، وتنسيه قضاياه الرئيسية، وأبرزها التدقيق الجنائي المالي.

المشكلة في لبنان باتت واضحة، فهي مشكلة ثقة بين اللبنانيين. فالعامل الديمغرافي كان ولم يزل هو الناخب الرئيسي في أي نظام إنتخابي مقترح. لهذا، سيبقى الخوف المسيحي من فرض قانون يذيب الصوت المسيحي في المدّ المسلم، إلى حين الإنتقال إلى الدولة المدنية؛ عندها نستطيع القول، إنّ الناخب أصبح لبنانيًا، وطنيًا، ينتخب لأجل المصلحة العليا لا لأجل طائفته.

أخيرًا، بدل طرح القانون الإنتخابي الذي يثير الخوف عند المسيحيين، ويهزّ ثقتهم بالشريك الآخر في الوطن، لمَ لا يصار إلى بناء الشخصية القاعدية للمواطن اللبناني والتي ترتكز على إعلاء مصلحة الوطن فوق كل اعتبار؟ ولمَ لا يُعاد النظر في مناهجنا التربوية، لتربية الأجيال الناشئة على التطلّع إلى مصلحة البلاد على أساس العيش في سبيل الوطن، وليس العيش المشترك ولا ستة وستة مكرر؟