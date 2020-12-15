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"الحفلات الفنّية والأعراس"... تدبير جديد لوزارة السياحة

15
DECEMBER
2020
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صدر عن وزارة السياحة البيان التالي:


"تعلن وزارة السياحة، بناءً على مقررات اللجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء كورونا، أنّه "ينبغي على مَن يريد أن يقيم أو أن ينظِّم حفلًا أو مناسبةً أو تجمُّعًا احتفالِيًّا، تعبئةَ استمارةِ "الموافقة على إجراء نشاط اجتماعي" على الرّابط الآتي: eventregistry.net على أن يَتلقّى رسالةً تتضمَّنُ التّدابيرَ الوقائيّة التي يجبُ اتّخاذُها وتكونُ الرسالةُ بمثابةِ مستَنَد يُبرِزُه صاحبُ العلاقة للسّلطات المعنيّة عندَ الحاجة، شرط التقيّد بنسبة 50% من القدرة الإستيعابية للمؤسسة (مطاعم، حانات، صالات شاي...الخ)، والاتزام بساعات الاقفال المحددة (10:30 مساءً).


علماً أن على منظمي حفلات الأعراس والمناسبات الخاصّة في المؤسسات السياحية والقاعات الإلتزام بنسبة 50% من القدرة الإستيعابية للمؤسسة على ألاّ يتجاوز عدد الحاضرين الـ 100 شخص".


وتذكّر الوزارة المؤسسات السياحية والمطعمية كافة بضرورة التقيّد بقانون الحد من التدخين رقم 174/2011، مع الإلتزام بالإجراءات والمعايير الصادرة عن وزارتي الصحة العامة والداخلية لمكافحة انتشار وباء كورونا".

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