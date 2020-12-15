تسجيل صوتي متداول للرائد النداف بشأن قضية المرفأ ... وهذه الحقيقة

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بعد تداول خبر عن وجود تسجيل صوتي للرائد جوزيف النداف يعترف فيه امام المحقق العدلي بانه طلب من احد العاملين معه فتح فجوة في العنبر رقم ١٢ لمعرفة ما في داخله بناء على اوامر من اللواء طوني صلييا وانه تم استخدام آلة للتلحيم الكهربائي، نفت عائلة النداف ومحاموه عبر الـLBCI صحة هذا الخبر جملة وتفصيلا.



وأكدت العائلة أن المعطيات كاملة موجودة لدى المحقف العدلي وان الهدف خلف هذا الخبر هو تشويه سمعة الرائد النداف وجهاز امن الدولة كما أنها ستتخذ صفة الادعاء الشخصي بحق من نشر هذه الاضاليل.



وأضافت: "لو تم اتخاذ الاجراءات المناسبة في حينه بناء على تقارير امن الدولة لكان البلد تجنب كارثة المرفأ".