تسجيل 43 إصابة بالكورونا في هذه المنطقة!

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اعلنت خلية متابعة ازمة “كورونا” في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، عن “تسجيل 43 حالة ايجابية جديدة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، موزعة على الشكل:

زغرتا: 12

كفردلاقوس: 1

رشعين: 8

ارده: 4

حرف ارده: 3

بيت عوكر: 1

مجدليا: 2

كفرحاتا: 4

الفوار: 2

ايعال: 1

كفرياشيت: 1

اصنون: 1

الجديدة: 1

كرمسده: 1

مزرعة التفاح 1



وشددت الخلية على المصابين والمخالطين لهم، “وجوب التزام الحجر المنزلي، منعا لتفشي الوباء، و تحت طائلة المسؤولية”. وجددت تاكيدها “تطبيق الإجراءات الوقائية، بخاصة لناحية وضع الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ومنع اي شكل من اشكال التجمعات، حفاظا على السلامة العامة”.