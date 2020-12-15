تسجيل 43 إصابة بالكورونا في هذه المنطقة!

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اعلنت خلية متابعة ازمة “كورونا” في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، عن “تسجيل 43 حالة ايجابية جديدة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، موزعة على الشكل:
زغرتا: 12
كفردلاقوس: 1
رشعين: 8
ارده: 4
حرف ارده: 3
بيت عوكر: 1
مجدليا: 2
كفرحاتا: 4
الفوار: 2
ايعال: 1
كفرياشيت: 1
اصنون: 1
الجديدة: 1
كرمسده: 1
مزرعة التفاح 1
وشددت الخلية على المصابين والمخالطين لهم، “وجوب التزام الحجر المنزلي، منعا لتفشي الوباء، و تحت طائلة المسؤولية”. وجددت تاكيدها “تطبيق الإجراءات الوقائية، بخاصة لناحية وضع الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ومنع اي شكل من اشكال التجمعات، حفاظا على السلامة العامة”.