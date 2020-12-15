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أحد الرؤساء : هناك محاولة للقفز فوق كل المحرّمات .. نشمّ رائحة سياسية كريهة تحاول المس بالطائف

15
DECEMBER
2020
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الجمهورية: تزامَن تحديد موعد جديد لاستجواب دياب، مع رفض متجدّد ايضاً جرى التعبير عنه صراحة في لقاءات مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وكذلك في اجتماع هيئة رئاسة تيار «المستقبل» أمس برئاسة الرئيس المكلف سعد الحريري، وايضاً لدى رؤساء الحكومات السابقين، الذين اكدوا في اجتماع امس حضره الرئيس المكلف سعد الحريري والرؤساء نجيب ميقاتي وتمام سلام وفؤاد السنيورة « الالتزام بالدستور، معتبرين انّ خَرقه تعسّفاً قد يؤدي الى خلل كبير في ركائز الكيان اللبناني».

 

وقال أحد الرؤساء لـ»الجمهورية»: هناك محاولة للقفز فوق كل المحرّمات، وسَعي مقصود لضرب موقع رئاسة مجلس الوزراء وكسر هيبتها، هذا الامر في منتهى الخطورة، حيث نشمّ رائحة سياسية كريهة، لا تحاول فقط حَرف ملفٍ قضائي عن الوصول الى الحقيقة التي يريدها كل اللبنانيين، وكشف المتورطين فعلاً في انفجار المرفأ، بل تحاول المَس بالطائف، وهذا ما لا يمكن ان نسمح به، مع الاسف هناك من يريد ان يوقع لبنان في مخاطر كبرى».

 

الجمهورية
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