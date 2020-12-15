عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 15 كانون الأول 2020

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الأخبار: صناعة الأزياء: القاتل الصامت للاقتصاد والمناخ!

المحقق العدلي نحو إصدار مذكرات إحضار ومجلس النواب يتهمه بمخالفة | تحقيقات المرفأ: إصرار على التسييس



المشروع البريطاني «السرّي» للتغيير في لبنان





الديار: السفيرة الاميركية «تتوعد» بايام صعبة في «الامتار الاخيرة» من ولاية ترامب ؟

دياب «غاضبٌ» ويتهم عون باستضعافه .. بري يتدخل والقاضي صوان لم يتراجع

الحكومة «ضحية» حرب البيانات بين بعبدا وبيت الوسط : طي صفحة «التكاذب»



نداء الوطن: جعجع لـ"نداء الوطن": الأكثرية الحاكمة عاجزة عن التأليف

صوان "مكمّل"... وبرّي يريد "الملف"

النهار: هل طار مسار التأليف في حرب السجالات؟



اللواء: جريصاتي يشعل «حرب روايات» بين بعبدا وبيت الوسط حول عقبات التأليف

صوان يحدّد الجمعة موعداً لدياب.. ورؤساء الحكومات لوحدة المعايير بدءاً من رئيس الجمهورية



الجمهورية: الطبقة الحاكمة تضرب السياسة والقضاء



the daily star: Aoun-Hariri’s 'war of words' clouds govt formation



l'orient le jour: Diab refuse de répondre au juge Sawan, une nouvelle audience fixée à vendredi