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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 15 كانون الأول 2020

15
DECEMBER
2020
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اللواء: أسرار

همس
يتردد أن سبب التباعد بين مرجعين، أحدهما في مرحلة تصريف الأعمال، هو الخلاف الجدّي حول عقد جلسة لمجلس الوزراء!


غمز
تواجه جهة لبنانية احراجات دولية، لا سيما مع باريس، على خلفية إعاقة التحقيقات القضائية الجارية.


لغز
حثت أوساط مصرفية ونقابية السلطات القضائية على ملاحقة مروجي كلام أو معلومات غير دقيقة عن ارتفاعات إضافية خيالية في سعر صرف الدولار في سوق القطع اللبناني.

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

نصائح غير فرنسية أسديت إلى الفريق الفرنسي المتابع للوضع اللبناني بإعلان انتهاء المبادرة تجاه لبنان رداً على تصرفات الطبقة الحاكمة.

 

تردّد أن شركة "ألفاريز ومارسال" جددت رفض طلب السلطات اللبنانية العودة إلى بيروت لاستكمال مهمتها في مصرف لبنان.

 

زعيم سياسي اتصل برجل دين غير محسوب عليه، شاكراً موقفه الرافض لفتح ملف قضائي في إحدى المؤسسات الحيوية.

 

 

 

الجمهورية: أسرار

قوافل مغادرة من الدبلوماسيين..

من المقرر أن تتواصل قوافل مغادرة الدبلوماسيين بيروت الى بلدانهم في مهلة أقصاها العشرين من الجاري أثناء فترة الأعياد وليس لأسباب أخرى.

 

أسوأ سيناريو في لبنان!

بدأت مؤسسة دولية تستعد لأسوأ سيناريو في لبنان، وطريقة المساعدة الانسانية الطارئة.

 

المسؤول يسمع إلى مرؤوسه..

تقول أوساط سياسية إنه كان معروفاً عند طرح أي موضوع إشكالي كان الوزير أو النائب يخرج ليسأل رئيس كتلته عن الموضوع فيما اليوم يبدو أن المسؤول أو الزعيم يسمع إلى مرؤوسه.

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