اليكم جديد كورونا في مستشفى الحريري..

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أفاد التقرير اليومي لـ "مستشفى رفيق الحريري الجامعي" في شأن فيروس كورونا / Covid-19، بأن:



- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 491 فحصا.



- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 88



- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 المنصرمة: 22



- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 2



- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 775 حالة شفاء



- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2



- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 35



- حالات وفاة: 0.