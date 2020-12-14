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داليا داغر في مقدمة ضروري نحكي: لا مجال للعودة إلى الوراء

14
DECEMBER
2020
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مقدمة ضروري نحكي مع داليا داغر:

كلما ضاقت بنا السبل يتسع الرجاء. فعلى الرغم من كل ما نمر به، ها هي منازلنا تمتلئ هذه الأيام بروح الميلاد، بكل ما تتضمنه من أمل وحب وإيمان ورجاء. فما هو العيد غير وعد إلهي بغد أفضل نصنعه لأنفسنا؟ وهذا العام، أكثر من أي عام سابق، لن يكون العيد مناسبة إضافية لـ«شوفة الحال» أو الاستعراض أو الانشغال بالمظاهر الخارجية، إنما سيكون مناسبة للمّ شمل العائلة بتواضع شديد. والعيد هو العائلة، الصغيرة والكبيرة، تلك التي انشغلنا عنها بـ«السلفيات» والهواتف وحياتنا الافتراضية. العيد مناسبة لنقارن كل ما مرّ به أسلافنا وما نمر به نحن اليوم. في هذا الشهر نعود إلى بيوتنا، إلى كنائسنا، إلى قرانا في كل تلك الجبال البيضاء، لنتمعن أكثر بحقيقة ما نملكه ونفرح به. هذا العيد، سنفرح لأن تلك النجمات المضيئة تحمل خبرًا مفرحًا. سنفرح لأن أولادنا وأحفادنا وكبارنا يستحقون أن نفرح بهم ومعهم. هذا العيد سنقدّر الهدايا الصغيرة ونشجع كل من يحاول الابتكار، ونفكر بمن لا يملكون شيئًا وهم كثر وعددهم يزداد. هذا العيد، سننفض الغبار والتعب المتراكمين فوق قلوبنا ونتنفس من جديد. هذا العيد، سنعطي لأن العطاء بحب وسخاء هو جزء لا يتجزأ من إيماننا ومن مفهومنا للميلاد.
في السياسة يراوح السياسيون وجيوشهم الإعلامية مكانهم عند رفض اعتماد معايير موحدة في التعاطي مع مختلف القضايا المطروحة، مع تأكيدهم يوميًّا على الخطوط الحمراء ومنع المحاسبة على كل المستويات. بكل وقاحة يتنافسون على تعطيل التدقيق الجنائي، ثم وبوقاحة أكبر، يتنافسون على تعطيل التحقيق العدلي في جريمة المرفأ. ومع ذلك، لا مجال للعودة إلى الوراء: بين السياسيين كما بين القضاة، هناك من يخوض معركة مشرفة، هناك من يصارع الباطل؛ فيما شهود الزور كثر والمتفرجون كثر والمتواطئون كثر. هؤلاء مهما كانوا كثرًا لن نسمح لهم مجددًا بتوزيع الشهادات أو التشاطر علينا، فقد سقطوا جميعًا بوقوفهم اليوم متفرجين. «بس كان بدها، كتار ما طلعوا قدها»
أما بالعودة إلى حلقتنا الليلة، فهي مخصصة للمبادرات والمساعدات الانسانية والاجتماعيّة خصوصا في هذه الظروف الصعبة مع كل من الأب زياد حداد اللعازاري والأب هاني طوق

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