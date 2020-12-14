وزير الصحة: تخصيص 6 مليارات ونصف مليار ليرة قيمة تشغيلية مبدئية للمستشفى التركي في صيدا

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أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن "تخصيص 6 مليارات ونصف مليار ليرة قيمة تشغيلية للمستشفى التركي للطوارئ والحروق بمثابة سقف مالي مبدئي، وتعيين لجنة ادارية جديدة من كفايات مدينة صيدا والمنطقة.

وشدد خلال زيارة تفقدية للمستشفى على رفض اي توظيف يستنزف الادارة المالية والخدماتية، مؤكدا أنّ التوظيف يجب ان يكون وفق الكفاءة والجدارة ومستوفيا كل المعايير التي يحتاج اليها المستشفى.

وقال حسن: "مبلغ الستة مليارات ونصف مليار هو قيمة مبدئية وليست نهائية. ونحن اليوم نراهن على هذا التخطيط الممنهج لانجاح المؤسسة وتحويلها الى مستشفى منتج وليس ريعيا، ويصبح التوظيف لا يخدم الهدف".