عكر استقبلت كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية للشرق الأوسط ورامبلنغ مودّعاًُ

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استقبلت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الجنرال السير جون لوريمير يرافقه وفد عسكري، والسفير البريطاني في لبنان كريس رامبلينغ، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية، وجرى عرض للأوضاع العامة والتطورات الراهنة والعلاقات الثنائية بين لبنان وبريطانيا.

ونوهت عكر بـ"التعاون المشترك بين البلدين في المجال العسكري والأمني، لا سيما من خلال المساعدات العسكرية المقدمة للجيش اللبناني، إضافة الى المساعدات التي أعقبت إنفجار مرفأ بيروت وللحد من وباء كورونا".

وشددت على "أهمية تطوير هذه العلاقات"، مشيدة بجهود رامبلينغ خلال مدة توليه مهامه في لبنان، متمنية له "التوفيق في مهامه الجديدة".