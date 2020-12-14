الكنيسة الانجيلية اطلعت على سير أعمال الترميم في بيروت وانتخبت مجلس متولّين لوقفها

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اجتمعت الهيئة العامة لكنيسة لبنان الإنجيلية الكتابية مساء الجمعة، الواقع فيه 11 كانون الأول 2020، واطلعت على سير أعمال ترميم البيوت والمحلات والمدارس والكنائس التي تقوم بها فرقها في المنطقة المنكوبة من بيروت.



واطلعت الهيئة العامة أيضًا على المساعدات الطبيّة والتربوية وأعمال الإغاثة وتوزيع الحصص الغذائيّة في مناطق عديدة من لبنان، واستمعت إلى تقارير سائر اللجان وناقشت التقرير المالي عن العام المنصرم، وأقرّت الموازنة الجديدة للعام 2021 وأعطت براءة ذمّة لأمانة الصندوق وانتخبت مجلس متولّين لوقفها قوامه: القسيس ادكار طرابلسي (رئيسًا)، المهندس جورج فرنسيس (أمينًا للسر)، المهندس جوان يونس (أمينًا للصندوق)، والأعضاء التالية أسماؤهم: السيدة أنجيل خياط، الدكتورة دوللي الحلو، المهندس جو طرابلسي والمهندس فادي عون.

وتمّ إبلاغ الجهات المعنيّة بنتائج الانتخابات حسب الأصول المرعيّة الإجراء.