حمدان: هذا تقرير خطير جداً ولا يمكن بتاتاً وضعه في خانة المعلومات الصحفية العابرة

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أصدر العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين - المرابطون البيان التالي:

طالعنا اليوم الإعلامي جوني منيّر، بمقال معنون أن "الاسرائيليين على شاطئ الجية"، معلناً في سياق المقال معلومة أمنية خطيرة عن إنزال لمجموعة كومندوس اسرائيلي على شاطئ الجية بغرض الاستطلاع، بعد أن تمّ نقله بحراً بزورق متطور لبحرية العدو.

هذا تقرير خطير جداً ولا يمكن السكوت عليه، ولا يمكن بتاتاً وضعه في خانة المعلومات الصحفية العابرة، لأنه:

أولاً: بمفهوم الحرب النفسية وفي خضم ما يجري من أحداث اليوم وخاصة الخروقات اليومية الجوية للطيران المعادي، المقال له تأثير على اللبنانيين سلبي وبث الرعب في نفوسهم وتهويل مركّز، وتصوير قدرة اليهود على خرق السيادة اللبنانية ولو باحتلال بقعة صغيرة على شاطئ الجية لدقائق او ساعات.

ثانياً: من الناحية الاستراتيجية الأمنية والعسكرية يعتبر هذا الإنزال على شاطئ الجية تطوّر متدحرج في قواعد الاشتباك مع اليهود، ولا يمكن أن يسرّب إلى الإعلام من أي مصدر أمني وعسكري، بل يجب معالجته بالاجراءات العسكرية اللازمة بصورة سرية كاملة.

إذا كانت معلومات الإعلامي جوني منيّر صحيحة، أم لا تستند إلى وقائع مثبتة، نتوجّه إلى قيادة الجيش بالتحديد، إصدار بياناً يوضح حقيقة هذه المعلومات واتخاذ الاجراءات المناسبة، لمنع تكرار تسريب معلومات دقيقة عسكرية أو أمنية بهذا الحجم من الخطورة من أي مصدر كان سواء في الجيش أو في الأجهزة الأمنية الأخرى.