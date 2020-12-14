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امطار غزيرة وعواصف رعدية.. اليكم تفاصيل المنخفض الجوي!

14
DECEMBER
2020
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما اجمالا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة وهطول امطار تشتد غزارتها مساء وتكون مترافقة مع عواصف رعدية ورياح شديدة (60 كلم/س) يرتفع معها موج البحر وتتساقط حبات من البرد. وحذرت من تشكل السيول خصوصا في المناطق الجنوبية مساء، ومن تطاير اللوحات الاعلانية على الطرق. كما تتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو عن 1500 متر.

وجاء في النشرة الأتي:

- الحال العامة: طقس ماطر وعاصف يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط بدءا من مساء اليوم الاثنين مع وصول المنخفض الجوي المتمركز حاليا جنوب اليونان.

- المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الأول على الساحل: من 13 الى 21 درجة مئوية في الظل.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم اجمالا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة صباحا والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية، حيث تعود لتنخفض بشكل سريع وملحوظ ابتداء من بعد الظهر مع وصول المنخفض الجوي فتهطل الامطار وتشتد غزارتها مساء، وتكون مترافقة مع عواصف رعدية ورياح شديدة (70كلم/س) يرتفع معها موج البحر وتتساقط حبات من البرد، كما نحذر من تشكل السيول خاصة في المناطق الشمالية ونحذرايضا من تتطاير اللوحات الاعلانية على الطرق. تتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو عن 1600 متر.

الثلاثاء: غائم اجمالا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة وهطول امطار تشتد غزارتها مساء وتكون مترافقة مع عواصف رعدية ورياح شديدة (60 كلم/س) يرتفع معها موج البحر وتتساقط حبات من البرد، كما نحذر من تشكل السيول خاصة في المناطق الجنوبية مساء ونحذرايضا من تتطاير اللوحات الاعلانية على الطرق.

تتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو عن 1500 متر.

الأربعاء: غائم اجمالا دون تعديل في درجات الحرارة مع استمرار تشكل السيول على الطرق مترافقة مع تساقط حبات البرد وعواصف رعدية ورياح ناشط تشتد احيانا، ونحدرايضا من تتطاير لوحات الاعلان على الطرق. تتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو عن 1500 متر . تخف حدة الامطار تدريجيا ابتداء من بعد الظهر ويتحول مساء الى غائم جزئيا.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع بقاء درجات الحرارة منخفضة دون معدلاتها الموسمية.

- الحرارة على الساحل من 10 الى 22 درجة، فوق الجبال من 5 الى 14 درجة، في الداخل من 5 الى 11 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 25 و40 كلم/س. تشتد احيانا لتصل الى 70كلم/س خاصة شمال البلاد.

- الانقشاع: متوسط الى سيء أحيانا على الجبال بسبب الامطار.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75% .

- حال البحر: هائج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.

- الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,34

- ساعة غروب الشمس: 16,30

 

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