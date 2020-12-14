الجمهورية: رفض كل المدعى عليهم المثول امام القاضي صوان

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الجمهورية: ظلّت خطوة المحقق العدلي القاضي فادي صوان بالادعاء على رئيس حكومة وتصريف الاعمال حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، في دائرة التفاعل السياسي والطائفي، وكذلك في دائرة التباين في قراءتها ومقاربتها. بين مؤيّد لهذه الخطوة باعتبارها تلبّي ما يرغب به كل اللبنانيين في مكافحة الفساد، وبين معارض لها مسلطاً الضوء على الاستنسابية التي تعتريها.

فيما تشير بعض المعلومات الى رفض كل المدعى عليهم المثول امام القاضي صوان، علماً انّ الموعد المحدد لذلك هو اليوم.

فيما تشير بعض المعلومات الى رفض كل المدعى عليهم المثول امام القاضي صوان، علما ان الموعد المحدد لذلك هو اليوم الاثنين.