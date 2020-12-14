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عناوين الصحف ليوم الأثنين 14 كانون الأول 2020

14
DECEMBER
2020
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الأخبار: «لندن ليكس»: كيف نصنع ثورة لبنان؟

مصرف لبنان يرفض تمويل بطاقات الدعم

التحقيق في انفجار المرفأ: السياسيون المدّعى عليهم لن يمثلوا أمام القاضي

«إسرائيل» تهدّد شركات تعاقدت مع لبنان: التنقيب ممنوع جنوباً قبل حلّ الخلاف

 

 

 


الديار: إمتحان الفوضى... لـبـنان على مُفترق خطـير ومؤشرات تُـنـذر بالأسوأ
الحـكومة في مهـبّ الصراع الـدولـي والإقليمي.. والشعب يحصد المصائـب
الإقتصاد النقدي سيّد الموقـف.. وتمـدّده يُثـير المخاوف على مُستقبل الـنـقد والمـال

 

 

 

 

نداء الوطن: "حرب الصلاحيات" تستعر وباريس تُشبّه لبنان بـ"التَيتانيك"
دياب فوق القانون وصوّان أمام "الامتحان"

 

 

 


اللواء: صوان يصطدم بـ «لا صلاحية الادعاء»: لن يستمع إلى دياب والوزراء
تشاؤم فرنسي يسبق وصول ماكرون.. وتعطيل الحكومة يفجِّر التجاذب السياسي والطائفي

 

 

 


البناء: ماكرون لن يلتقي بأحد خلال زيارته… ولودريان: لبنان تايتنك تغرق لكن دون موسيقى
دياب والوزراء لن يمثلوا للتحقيق... وصوان يتفرّغ لإنجاز التقرير الاتهاميّ القطيعة السياسيّة والتسريبات القضائيّة تنقل المشهد الحكوميّ إلى العام المقبل

 

 

 

النهار: عوده: المسؤولون في غيبوبة

 

 

 

 

الجمهورية: حرب الملفات تطيح الحكومة

 

 

 

 

the daily star: Lebanon's collapse is like the Titanic's sinking: Le Drian

 

 

 

 

l'orient le jour: Comment les Libanais sont devenus personæ non gratæ dans le Golfe

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