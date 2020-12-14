أسرار الصحف ليوم الأثنين 14 كانون الأول 2020

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نداء الوطن: خفايا

يتجه مرجع رئاسي لاستدعاء مرجع أمني ومساءلته عن أموال يدفعها لمواقع الكترونية تتعمّد التهجّم عليه.

ترددت معلومات أن هوة كبيرة نشأت بين مرجع روحي ورئيس حزب سياسي بعد أن عنّف الأخير المرجع المذكور إثر موقف له يتصل بالإجراءات القضائية في احدى الوزارات المعنية.

علم أنّ جولة سفير أوروبي على القيادات السياسية أتت في اطار التحذير والتنبيه من الطوفان القادم في حال استمر الاشتباك السياسي وإهمال الأزمة الاقتصادية.

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

نقل زوار القيادات السياسية والحزبية خلال عطلة الأسبوع انطباعات غاية في الخطورة عن اتجاه البلد الى أزمة مفتوحة وانقطاع الاتصالات بين الكل مع الكل وكلام متبادل عالي السقوف، رغم النفي العلني لتبادل الاتهامات بالاستهتار بالأزمة التي تعصف بالبلد مالياً واقتصادياً وبالفساد وتقديم المصالح الخاصة على المسؤوليّة عن الإنقاذ.



كواليس

توقعت مصادر مغربيّة تصاعد الصدام المسلح في الصحراء بعد الاعتراف الأميركي بتبعية الصحراء للمغرب. وقالت المصادر إن الحل غير التفاوضي مع الصحراء لن يجلب الاستقرار وإن الانضمام الأميركي الى صف المغرب مقابل التطبيع مع كيان الاحتلال سيخلط التحالفات والأوراق بمثل ما فعلت المواقف الأميركية في فلسطين المحتلة بتأييد قرارات الضمّ وإنهاء فرص التسوية.

اللواء: أسرار

همس

فاجأت موجة التضامن الواسعة مع رئيس الحكومة المستقيلة دفاعاً عن موقع الرئاسة الثالثة فريق مرجع رسمي الذي حاول استفراد دياب لغايات في نفس يعقوب!



غمز

يسعى حزب بارز لجمع الوثائق الكافية التي تُثبت علاقة رئيس تيار سياسي في الحملة الإعلامية المبرمجة ضد قيادة الحزب والوزراء الذين مثلوه في الحكومات المتعاقبة، ليبني على الشيء مقتضاه!



لغز

تلقى موظف من الفئة الأولى تهديدات من مجهولين لثنيه عن الاستمرار في كشف فضائح وزارة حساسة ومثيرة للنقاش، تحت طائلة نقله من المركز الحالي ووضعه بتصرف رئيس الحكومة!