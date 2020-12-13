خطر أمني يهدد حياة الرئيس دياب؟!

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كشف معلومات "الجديد" أن رئيس الحكومة حسان دياب لن يستقبل القاضي فادي صوان لرفضه المسَّ بموقعِ الرئاسة الثالثة، وهو غادر الإقامة المنزلية داخل السرايا الحكومية وانتقل إلى السكن في بيته منذ أيام ولن يتنقل من وإلى السرايا إلا في حالات الضرورةِ القصوى نتيجة معلومات وصلت إلى دياب عن استهدافٍ أمني يحيط به.



وعلقت مصادر أمنية لـ"الجديد" قائلةً :" الأجهزة المختصة لم تتبلّغ بوجود مخططٍ يستهدف دياب والأمر لا يتعدّى مخاوف تتحكَم بفريق رئيس حكومة تصريف الأعمال تندرج في خانة تكبير حجم التخوف غير المستند إلى مضبطة اتهام."