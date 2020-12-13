خلية اتحاد بلديات جبل عامل: تسجيل 7 إصابات وحالة وفاة

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أفاد التقرير اليومي الصادر عن خلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل - مرجعيون وبناء لتقرير طبيب قضاء مرجعيون والبلديات، بتسجيل سبع إصابات بكورونا: 3 مركبا، 2 الصوانة، 1 ميس الجبل و1 مجدل سلم، و4 حالات وافدة: 2 الطيبة، 1 دير سريان و1 كفركلا.



أما حالات الشفاء فبلغت 8 توزعت كالآتي: 5 تولين، 1 الصوانة و2 القنطرة، وحالة وفاة واحدة في بلدة الصوانة.



وأشار التقرير الى أن "عدد المصابين في قرى الاتحاد ومنذ بداية الازمة حتى تاريخه هو 781 إصابة و593 حالة شفاء و24 حالة وفاة. ويوجد حاليا قيد المتابعة 135 حالة مصابة مؤكدة مخبريا:131 منها قيد الحجر المنزلي و4 حالات في المستشفى".



ولفت الى أن "خلية الازمة في اتحاد بلديات جبل عامل بالتعاون مع طبابة القضاء هي المخولة إصدار البيانات المتعلقة بالاجراءات الصحية في ملف كورونا"، داعيا الى "ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات والضوابط الوقائية الصادرة عن الجهات المعنية".



