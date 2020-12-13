قوى الامن: تحويل السير غدا في الاوزاعي بسبب الاشغال

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: "الحاقا لبلاغنا المتعلق بقيام الشركة المتعهدة مشروع ترميم شبكة الصرف الصحي بأعمال في منطقة الاوزاعي، باشرت هذه الشركة إستكمال الاشغال في المنطقة المذكورة / المسلك الغربي، وستستمر لغاية الساعة 5.00 من صباح تاريخ 14-12-2020.



ستؤدي هذه الاشغال الى تحويل السير الى المسلك الاخر أثناء الحفر، وقد يرجح حصول زحمة سير من خلدة في اتجاه الاوزاعي في فترة بعد الظهر.



وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام".