القصيفي في ذكرى جبران تويني: نستعيد صورة الصحافي الثائر المنتصر أبدًا للحرية وكرامة الإنسان

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في الذكرى الخامسة عشرة لاستشهاد جبران غسان تويني قال نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي: في ذكرى استشهاده نستعيد صورة الصحافي الثائر المنتصر ابدًا للحرية وكرامة الإنسان وسيادة لبنان والدفاع عن الصحافة ودورها والإيمان بالشباب اللبناني وقدرته على إحداث التغيير النوعي في كل المجالات.

رحل جبران تويني وذكراه باقية في الضمائر والنفوس وفي قلوب اللبنانيين جميعًا، مَن شاطره الرأي أو خالفه، لأنه شهيد القلم والفكر الحر. ومَن كان شهيد هاتين القيمتين، لا يسقط ويبقى ذكره مؤبدًا.

لعائلته الصغيرة وأسرة "النهار" العزيزة والعائلة الصحافية في لبنان، التفاتة حبّ ووفاء على رجاء قيامة لبنان ونهضة صحافته.