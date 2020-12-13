3 تجار للمخدرات في قبضة قوى الأمن

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة
البلاغ التالي:
بتاريخ 8-12-2020 وفي محلة باب الرمل، تمكن مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في طرابلس في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف كل من اللبنانيين:
ه. م. (مواليد عام 1993)
و. ح. (مواليد عام 1997)
ا. ع. (مواليد عام 2000)
بجرم اتجار وترويج المخدرات.
وضبطت بحوزتهم كمية منها على الشكل التالي:
/4/ كلغ من مادة السالفيا.
/5000/ حبة كبتاغون.
/500/ حبة ترامادول.
كمية من مادة الكوكايين.
مبلغ مالي وقدره /3,000,000/ ل. ل.
التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.