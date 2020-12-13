3 تجار للمخدرات في قبضة قوى الأمن

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

بتاريخ 8-12-2020 وفي محلة باب الرمل، تمكن مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في طرابلس في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف كل من اللبنانيين:

ه. م. (مواليد عام 1993)

و. ح. (مواليد عام 1997)

ا. ع. (مواليد عام 2000)

بجرم اتجار وترويج المخدرات.

وضبطت بحوزتهم كمية منها على الشكل التالي:

/4/ كلغ من مادة السالفيا.

/5000/ حبة كبتاغون.

/500/ حبة ترامادول.

كمية من مادة الكوكايين.

مبلغ مالي وقدره /3,000,000/ ل. ل.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.