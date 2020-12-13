أبي نصر في الاجتماع السنوي للرابطة المارونية: الواقع المسيحي غائب ومغيب

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عقدت الجمعية العمومية في الرابطة المارونية اجتماعها السنوي في مقرها برئاسة النائب السابق نعمة الله أبي نصر، وحضور أعضاء المجلس التنفيذي وحشد من أعضاء الرابطة، بعد التزام قواعد التباعد الصحي.

بداية النشيد الوطني ونشيد الرابطة المارونية، والوقوف دقيقة صمت وفاء لذكرى الراحلين من أعضاء الرابطة خلال هذا العام.

افتتح أبي نصر الجلسة مرحبا بالحضور، وأعلن فوز السفير البروفسور خليل الياس كرم، والدكتورة كورين سامي روحانا أبي نادر، تباعا بمنصب نائب رئيس الرابطة، وعضوية المجلس التنفيذي بالتزكية، خلفا لنائب الرئيس المستقيل الدكتور مطانيوس الحلبي، العضو المستقيل مسعد فارس، بعد انقضاء الموعد المحدد لتقديم الترشيحات من دون أن يتقدم أحد سواهما لهذين المقعدين الشاغرين. وهو ما ينطبق على منطوق المادة الرابعة والعشرين من النظام الداخلي.

وهنأ أبي نصر الفائزين، منوها بكفايتهما، وإخلاصهما للرابطة، وتمنى لهما النجاح في المهمات التي تنتظرهما.