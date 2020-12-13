في بلدة واحدة ... تسجيل 23 حالة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت خلية الأزمة في القبيات في بيان، أن عدد الحالات الإيجابية وصل حتى الساعة الى 23 حالة.

ودعت الى المحافظة على الأمن الصحي في البلدة من خلال المساهمة في تكاليف مكافحة كورونا عبر الرابط الاتي:

https://www.facebook.com/KobayatCoronaFinancialSupport/

كما، أعلنت تسجيل حالتين إيجابيتين جديدتين في البلدة. وطلبت من المخالطين الاتصال بأحد الخطين الساخنين: 70/703392 و 71/743192 .

وسجلت حالة شفاء من البلدة ولكنه يسكن خارجها، وطلبت من كل من يعاني من أعراض التواصل على أحد الخطين الساخنين، وهما:70/703392 و 71/743192 .

وذكرت الخلية الأهالي بإلزامية وضع الكمامة والمحافظة على المسافة الآمنة".