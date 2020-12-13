عناوين الصحف ليوم الأحد 13 كانون الأول 2020

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النهار: لا حكومة قبل زيارة ماكرون وحرب الملفات تتصاعد
الديار: صراع عون الحريري يعطل تأليف الحكومة.. وهجوم «عنيف» من جعجع على العهد
الراعي ينتقد موقف رؤساء الحكومات السابقين ودار الافتاء من قرار صوان:
كيف نكافح الفساد ونحن نشاهد تعطيل عمل القضاء الحر بتلوينه طائفيا ومذهبياً..؟
الوطن السورية: في ثاني زيارة رسمية له منذ توليه مهامه … المقداد إلى موسكو الأربعاء القادم
الأنباء الكويتية: رؤساء الحكومات: ندافع عن هيبة الموقع لا الشخص.. و انتشار واسع للجيش في عين التينة
الادعاء على دياب غيّب الحكومة.. وأيقظ الحساسيات الطائفية
الشرق الأوسط: عون يؤكد أنه لم يتدخل في تحقيقات انفجار المرفأ
«الوطني الحر» يرفض «التلطي بموقع طائفي للحماية من المحاسبة»