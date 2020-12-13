"الكتائب" لـ القاضي صوان : "كلنا معك"

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الأنباء الكويتية: أيقظ ادعاء المحقق العدلي فادي صوان على حكومة تصريف الأعمال حسان دياب و3 وزراء سابقين الحساسيات الطائفية من سباتها في لبنان على نحو غير متوقع، ما جعل مقاربة القضاء لأي شخصية سياسية من الصف الأول في موضوع المرفأ أو سواه، دونه سيل من الخطوط الحمراء اللماعة، كما غيب تماما موضوع تشكيل الحكومة.

نائب رئيس حزب الكتائب جورج جريج وهو نقيب سابق للمحامين توجه الى الرئيس دياب بالقول: لو كنت مكانك لاستقبلت قاضي التحقيق وأبلغته ما عندي، لو فعلت ستخرج كبيرا من السراي، ولدخلت كبيرا في عيون الأمهات طالما انك واثق من البراءة. وتوجه الى المحقق العدلي فادي صوان بالقول «كلنا معك».