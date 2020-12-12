جولة لوفد من الضباط المتقاعدين في المستشفى العسكري المركزي

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"جال وفد من الضباط المتقاعدين في المستشفى العسكري المركزي، حيث اطلع من رئيس الطبابة العميد الركن جورج يوسف على التطورات التي شهدتها الطبابة العسكرية، لا سيما لجهة استحداث أقسام جديدة وتجهيز المستشفى بأحدث المعدات.

واستمع الوفد من رؤساء الأقسام إلى شرح مفصل عن عملها، بما ينسجم مع توجيهات قيادة الجيش لجهة تأمين الاستشفاء الكامل للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين وعائلاتهم، إضافة الى عائلات العسكريين الشهداء في المناطق كافة.

وأثنى الوفد على التطور الكبير الذي تشهده الطبابة العسكرية، مشيدا بالاهتمام الذي توليه قيادة الجيش للمتقاعدين وعائلاتهم خصوصا بعدما تم استحداث مراكز خاصة لمتابعة أوضاعهم الصحية".