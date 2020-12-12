هيئة قضاء بعلبك الهرمل في التيار: إحراق مغارة الميلاد في جديدة الفاكهة عمل تخريبي بلغ حد الجرم الدنيء

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بيان صادر عن هيئة قضاء بعلبك الهرمل في التيار الوطني الحر:

هالنا ما جرى في حرم كنيسة مار جرجس في بلدة جديدة الفاكهة من إحراق مغارة الميلاد عمل تخريبي بلغ حد الجرم الدنيء .



إننا و إذ نستنكر هذا العمل الجبان نتوجه بداية بمواساة الأب نصرالله و وقوفنا سنداً له ، نتوجه أيضاً إلى عموم أهلنا في البلدة و المنطقة ، تقديراً لحسهم الوطني و محافظتهم على التعايش الأهلي ، و تأكيداً على سعينا عبر الوسائل القانونية و لدى الجهات المختصة ، لتبيان حقيقة و دوافع هذا الجرم الدخيل على نسيج أهلنا في بعلبك الهرمل .



بانتظار نتائج التحقيقات ، نجدد وقوفنا في مقدمة الأهالي ، و إلى جانب الأب نصرالله ، لحماية سلمنا الأهلي .

حمى الله لبنان و بعلبك الهرمل.