مصطفى حمدان: من دون هوبرة و تشبيح على القضاة الأوادم

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كتب العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون على مواقع التواصل الاجتماعي:

من دون هوبرة و تشبيح على القضاة الأوادم ..

اذا كان يوجد أي خطأ دستوري و قانوني اتبعوا الوسائل القانونية في معالجته ايها العابرون الى الدولة التي تبكونها كالنساء و كانت في يوم غابر للرجال.

‏اما الصوت العالي و البلطجة المذهبية والطائفية ضد القضاة فهو اسلوب تدميري لكم قبل سواكم.

والعويل الاعلامي لكتبة مأجورين بقرشين من الفضة يحللون بالأمن والقضاء و هم جهلة، اصبح ممجوجا من الناس.

‏اعلى صوت كان مسموعاً من الشعب بيان الحق من نقابة المحامين الذي نجلّ ونحترم فعلها و حزمها في الدفاع عن احقاق الحق في الوطن.

اما التشدق بحماية الدستور من المعتدين عليه، فأنتم ما تركتم حرف فيه الا واستخدمتموه لمصالح شخصية مذهبية طائفية، حتى اصبح ركاماً ودفتر من دفاتر نفاقكم تشهرونه في صراعاتكم ضد بعضكم البعض، وترمموه اذا ما اتفقتم على النهب والسرقة و توزيع المغانم.

آخر مآثركم تأليف حكومة لبنان في خارجية فرنسا و انتم الادوات، هل هذا انتداب أم تعد عظيم خطير على الدستور.

‏ونهبكم المليارات باسم طوائفكم و الحروب المقدسة في الدفاع عن كانتونات مذاهبكم تطبيق للدستور.

‏هذا غيض من فيض نفاقكم الدستوري.

اذهبوا الى التحقيق العدلي بأقدامكم وبالمسار القانوني ومن يملك البراءة يحمل دفوعه و وثائقه واثق الخطى.

‏ما في شي بيتخبى بلبنان و خاصة اليوم كله عالمكشوف.



وانتم ايها القضاة اثبتوا في مواقع ضميركم وشرعيتكم القانونية والوطنية والشعبية لانها معركة حياة او موت للفاسدين، واحقاق الحق واستعادة وطننا لبنان لمواطنيه من براثنهم.

‏انها البداية، المعركة ليست بالتحقيق العدلي في جريمة تفجير المرفأ انما في كهف وزارة المهجرين و حماية رياض سلامة مفتاح دمار هيكل فسادهم.