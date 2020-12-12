living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصطفى حمدان: من دون هوبرة و تشبيح على القضاة الأوادم

12
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتب العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون على مواقع التواصل الاجتماعي:

من دون هوبرة و تشبيح على القضاة الأوادم ..
اذا كان يوجد أي خطأ دستوري و قانوني اتبعوا الوسائل القانونية في معالجته ايها العابرون الى الدولة التي تبكونها كالنساء و كانت في يوم غابر للرجال.
‏اما الصوت العالي و البلطجة المذهبية والطائفية ضد القضاة فهو اسلوب تدميري لكم قبل سواكم.

والعويل الاعلامي لكتبة مأجورين بقرشين من الفضة يحللون بالأمن والقضاء و هم جهلة، اصبح ممجوجا من الناس.
‏اعلى صوت كان مسموعاً من الشعب بيان الحق من نقابة المحامين الذي نجلّ ونحترم فعلها و حزمها في الدفاع عن احقاق الحق في الوطن.

اما التشدق بحماية الدستور من المعتدين عليه، فأنتم ما تركتم حرف فيه الا واستخدمتموه لمصالح شخصية مذهبية طائفية، حتى اصبح ركاماً ودفتر من دفاتر نفاقكم تشهرونه في صراعاتكم ضد بعضكم البعض، وترمموه اذا ما اتفقتم على النهب والسرقة و توزيع المغانم.

آخر مآثركم تأليف حكومة لبنان في خارجية فرنسا و انتم الادوات، هل هذا انتداب أم تعد عظيم خطير على الدستور.
‏ونهبكم المليارات باسم طوائفكم و الحروب المقدسة في الدفاع عن كانتونات مذاهبكم تطبيق للدستور.
‏هذا غيض من فيض نفاقكم الدستوري.

اذهبوا الى التحقيق العدلي بأقدامكم وبالمسار القانوني ومن يملك البراءة يحمل دفوعه و وثائقه واثق الخطى.
‏ما في شي بيتخبى بلبنان و خاصة اليوم كله عالمكشوف.


وانتم ايها القضاة اثبتوا في مواقع ضميركم وشرعيتكم القانونية والوطنية والشعبية لانها معركة حياة او موت للفاسدين، واحقاق الحق واستعادة وطننا لبنان لمواطنيه من براثنهم.
‏انها البداية، المعركة ليست بالتحقيق العدلي في جريمة تفجير المرفأ انما في كهف وزارة المهجرين و حماية رياض سلامة مفتاح دمار هيكل فسادهم.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout