كورونا يخطف النقيب مصطفى معطي وقوى الأمن نعته

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صـدر عـن المديريـة العامة لقـوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامـة
البـلاغ التالـــي:
تنعي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، النقيب مصطفى معطي، الذي توفي بتاريخ 11-12-2020، من جرّاء إصابته بفيروس "كورونا".
فيما يلي نبذة عن حياته ومراحل خدمته العسكرية في سلك قوى الأمن:
الرتبة والاسم والشهرة: النقيب مصطفى معطي.
اسم الاب: محمد.
اسم الوالدة: فاتن معطي.
تاريخ الولادة ومكانها: 28-12-1989، كترمايا - الشوف.
الوضع العائلي: عازب.
دخل السلك بتاريخ 5-10-2009 وتدرّج في الرّتب حتى رتبة نقيب.
خدم في عدة مراكز هي: كلّية الضباط / المعهد – فصيلة شحيم – شعبة المعلومات – السّرية الخاصة / الفهود – سرية حرس رئاسة الحكومة.
حائز على ميدالية وزارة الداخلية والبلديات، وتنويه قائد الجيش وتنويهَين من مدير عام قوى الامن الداخلي.