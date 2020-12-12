بيان صادر عن نقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي

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اكدت نقابة مستوردي المواشي في لبنان انه نزولا عند رغبة و تمني وزير الزراعة الدكتور عباس مرتضى ابقاء سعر اللحم الحي المستورد كما هو معتمد من قبل وزراتي الزراعة و الاقتصاد احتراما للاعياد الكريمة اي بين ٣٦ الف الى ٣٩ الف للكيلو. و اكدت النقابة ان الوزارة تقوم بمجهود كبير للسعي بتسهيل امور المستوردين و معاملاتهم و حث مصرف لبنان على التعجيل بتحويل الاموال المستحقة للمستوردين والذين بدورهم مدينين لموردين خارج لبنان خاصة ان المبالغ اصبحت كبيرة جدا .



و تهيب النقابة بوزير الاقتصاد الاستاذ راؤول نعمة البدء باعتماد وتنفيذ الالية التي تم الاتفاق عليها معه لمنع التهريب و الحفاظ على الدعم بالشكل الصحيح بعيدا عن اي استنسابية ممكن ان تؤدي بالقطاع الى خسائر كبيرة لا يقدر على تحملها وتسبب بفقدان ألآف الوظائف في هذا الوقت العصيب .