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سلسلة قرارات لتيار "المستقبل"

12
DECEMBER
2020
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صدر عن "تيار المستقبل"، اليوم، البيان الآتي:

بناء على النظام الداخلي لـ"تيار المستقبل"، واستناداً الى الصلاحيات الاستثنائية الممنوحة لرئيس التيار من قبل المكتب السياسي لإعادة تشكيل هيئات التيار التنفيذية والتنظيمية، بعد تأجيل المؤتمر العام الثالث، أصدر رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري سلسلة قرارات تنظيمية تتضمن إعادة تشكيل المكتب التنفيذي، وإنشاء منسقية جبل لبنان الشمالي (جبيل – كسروان – المتن الشمالي)، وقطاعين جديدين (قطاع التعليم العالي – قطاع التنمية الاجتماعية)، وفقاً للتعيينات الآتية:

أولاً: في المنسقيات:

- السيد عبد الإله زكريا منسق عام عكار

- السيد بسام زيادة منسق عام طرابلس

- السيد هيثم الصمد منسق عام الضنية

- السيد توفيق حامد منسق عام المنية

- السيد عبد الستار الايوبي منسق عام الكورة - زغرتا- البترون

- السيد شربل زوين منسق عام جبل لبنان الشمالي (جبيل – كسروان – المتن الشمالي)

- السيد وليد سرحال منسق عام جبل لبنان الجنوبي

- السيد مازن حشيشو منسق عام صيدا والجنوب

- السيد درويش السعدي منسق عام مرجعيون حاصبيا

- السيد علي صفيه منسق عام البقاع الغربي و راشيا

- السيد سعيد ياسين منسق عام البقاع الأوسط

- السيدة ميادة الرفاعي منسق عام بعلبك

- السيد حسن فليطي منسق عام عرسال والهرمل

- وضع تعيين منسق عام بيروت بتصرف رئيس التيار.

ثانياً: في القطاعات:

- السيد بكر حلاوي منسق عام قطاع الشباب

- السيدة مي طبال منسق عام قطاع المرأة

- السيد باسم عويني منسق عام قطاع المهن الحرة

- السيد محمد صميلي منسق عام قطاع التعليم العالي

- السيد خالد فايد منسق عام قطاع التربية والتعليم

- السيد ماجد سعيفان منسق عام قطاع النقابات العمالية والزراعية

- السيد محي الدين الجمال منسق عام قطاع التنمية الاجتماعية

- السيد فيصل قلعاوي منسق عام قطاع الرياضة

ثالثاً: تعيين السيد عبد السلام موسى منسقاً عاماً لاعلام "تيار المستقبل"، عضواً في المكتب التنفيذي .

رابعاً: تعيين السادة محمود الجمل، محمود القيسي، زياد ضاهر وطارق الحجار أعضاء في المكتب التنفيذي.

خامساً: تعيين السيدة رندة الكعكي امينة للسر في المكتب التنفيذي.

في ضوء هذه القرارات سيتم:

- تقديم اقتراحات من قبل المنسقين العامين المعينين بإعادة التشكيل، والتشكيل، بالتنسيق المباشر مع الأمين العام للتيار خلال مدة شهر كحد أقصى .

- تشكيل هيئات القطاعات ( مكاتب ومجالس)، ولا سيما في القطاعين الجديدين (التنمية الاجتماعية – التعليم العالي) مع تعديل مهام وهيكلية قطاع التربية والتعليم.

- استمرار عمل الهيئات بصورة انتقالية لحين صدور التشكيلات الجديدة واجراء التسلم والتسليم ومتابعة التعاون.

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