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عن كيدية ميشال عون وانتقامية جبران باسيل (رزق الله الحايك)

12
DECEMBER
2020
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كحقيقةٍ مطلقةٍ عمّمت "ثلاثية الطائف الذهبية" اجواءها على معظم وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، ومفاد هذه الاجواء ان مكافحة الفساد التي يرفع لواءها الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر، ما هي الا كيدية سياسية من قبل الرئيس عون لفرض شروطه الحكومية، وانتقامٌ شرس من الوزير جبران باسيل ضدّ خصومه كنوعٍ من لذّةٍ انتقامية تفجّرت في نفسه نتيجة العقوبات الاميركية عليه.


وكالعادة، يتلقى اعلام "الربع ليرة" رسائل الترويكا من دون اي حسٍ نقدي ويوجهها الى الجمهور الذي بعدما كان بالأمس يطالب بسجنهم "كلن يعني كلن" انتقل اليوم بفضل التوجيه الاعلامي المكثّف الى المطالبة بوقف فتح ملفات الفساد تجنبًا لجرح مشاعر اركان الدولة العميقة.


وعلى الرغم من ان هذه الملفات هي نتيجة عمل سنين وشهور طويلة وليست وليدة صدفةٍ، يتصنّع المتضررون الشعور بالصدمة ويهرعون للتكتل مع بعضهم، لمواجهة الحقائق الدامغة ضدهم من خلال هجماتٍ اعلاميةٍ كاسحةٍ، هدفها تشتيت نظر المواطنين عن حجم سرقاتهم وسرقات ازلامهم.
اما جمهور الثورة الملونة الذي ما برح يزايد على التيار الوطني الحر ويتهمه بمهادنة الفاسدين، فبدل ان يساهم في الضغط لاستكمال الملفات ورفع الضغط عن القضاة الاستشهاديين الذين يعملون وفق ما يمليه ضميرهم، فها هو هذا الجمهور يرفض استعمال القضاء لمكافحة الفساد مستخدمًا جملة سحرية وهي: رفع اليد عن القضاء.


فهذا الجمهور الملون، تم اقناعه ان تشكيلات ترويكا الطائف القضائية التي رفضها الرئيس عون، هي قمة الاصلاح وحجر زاوية مكافحة الفساد ولا قيامة للبلد الا من خلالها.


في الختام، تدعو مصادر رفيعة المستوى في التيار الوطني الحر جميع من يدّعي ان الرئيس عون والوزير باسيل يمارسان الكيدية الى الرد بالمثل.
وتوضح المصادر فكرتها بالقول: "ليستدعونا الى القضاء" وليحملوا اي وثيقة تديننا بالفساد ونحن جاهزون.


مصادر التيار التي نفت ان يكون هناك اي توقيت سياسي او تدخل في القضاء لفتح ملفات الفساد تحدّت من اتهم التيار طوال اعوامٍ بالهدر والفساد ان يقدموا إخبارًا جديّا واحدًا ضد التيار وان يقرنوا اتهاماتهم ولو بـ"قصقوصة" ورق.


واخيرًا، تتساءل المصادر: "ان كان المشتكون من الكيدية ابرياء فمما هم خائفون؟" فليواجهوا بالقضاء وليرفعوا من بعدها براءتهم بوجه الجميع وليحاكمونا عندئذٍ بتهمة الافتراء.

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