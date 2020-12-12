مكتب الاعلام في الرئاسة: كلام كاذب!

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صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:



"بثّت محطة تلفزيون "الجديد" ضمن احد برامجها ليل أمس حديثا للصحافي رضوان مرتضى، نقل فيه كلاما ادّعى انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قاله امام مجلس القضاء الأعلى عن رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السيد وليد جنبلاط. وقال مرتضى ان هذا الكلام نشره الصحافي حسين أيوب في موقع 180 درجة الالكتروني، امس الجمعة.



ان هذا الكلام الصادر عن الصحافيين مرتضى وايوب كلام كاذب، ومحض اختلاق، ولا اساس له من الصحة، فاقتضى التوضيح."