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عملية إستباقية لشعبة المعلومات وهذه نتيجتها

12
DECEMBER
2020
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ذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها شعبة المعلومات للحدّ من عمليات سرقة السيارات، ومن خلال المتابعة الاستعلامية، توافرت معلومات حول قيام شخصين بالتخطيط لسرقة سيارات وتهريبها الى داخل الأراضي السورية، مشيرةً الى أنه بناءً على ذلك كثّفت القطعات المختصة في الشعبة استقصاءاتها وتحرياتها، وتمكّنت من تحديد هوية المشتبه بهما:
 
ل. ب. (مواليد عام 2001، سوري)
ا. ر. (مواليد عام 1997، سوري)
 
وكشفت في بيانه أنه "بتاريخي 2و4-12-2020 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة من توقيف الأول في بلدة حمانا والثاني في مدينة الشويفات."
 
ولفتت الى أنه "بالتحقيق معهما، اعترفا بالتخطيط لعمليات سرقة السيارات وتهريبها الى داخل الأراضي السورية، وأنهما كانا في مرحلة بدء تنفيذ تلك العمليات، على أن يقوم الثاني بتسهيل عملية التهريب وإدخال السيارات المسروقة إلى الأراضي السورية. كما اعترف الثاني أنه سبق ونفذ عدّة عمليات تهريب أشخاص من سوريا الى لبنان لقاء بدل مادّي."
 
وأكّدت المديرية أنه أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.
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