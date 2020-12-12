تحضروا ... منخفضض جوي جديد

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من المتوقع أن يكون الطقس متقلب قليلاً ودافئ نهاراً اليوم وغدا قبل أن يتأثر لبنان بمنخفض جوي بدءا من يوم الاثنين يتوجه نحو المنطقة من فوق ايطاليا ويترافق مع امطار غزيرة احياناً وانخفاض الحرارة ويستمر لغاية منتصف الاسبوع المقبل.

ويكون طقس اليوم والايام المقبلة على الشكل التالي:

السبت:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٥ و ٢٥ درجة، بقاعا بين ٥ و ٢٠ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٨ و ١٩ درجة

٢- الجو : غائم جزئياً الى غائم بسحب عالية ومتوسطة مع احتمال ضئيل لتساقط امطار خفيف محلية بعد الظهر خاصة جبلاً وفي الداخل

٣- الرياح شرقية

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٥٠٪

٥- الضغط الجوي ١٠١٤ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.

الاحد: متقلب وغائم بسحب عالية ومتوسطة مع احتمال خفيف لبعض الزخات المطرية خاصة في الداخل وعلى الجبال، فيما الحرارة تبقى فوق معدلاتها وتتراوح على الشكل التالي : ساحلا بين ١٦ و ٢٥ درجة، بقاعاً بين ٧ و ٢٠ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٢ و ٢٠ درجة، رياح شرقية نشطة.

الاثنين: يتحول الطقس تدريجياً الى غير مستقر وتبدأ الامطار الرعدية بالتساقط بعد الظهر لتكون غزيرة احيانا وتتساقط الثلوج ليلا على ١٩٠٠م الى ٢٠٠٠م وتترافق مع اشتداد بسرعة الرياح ٥٠كم-٧٠كم/س، فيما الحرارة تبقى فوق معدلاتها نهاراً لتنخفض بعد الظهر وفي الليل وتتراوح على الشكل التالي : ساحلا بين ١٤ و ٢٥ درجة، بقاعاً بين ٧ و ٢٠ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٩ و ٢٠ درجة.