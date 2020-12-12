المفتي زغيب: لا مشكلة إن طلب أحدهم للتحقيق

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اعتبر المفتي الشيخ عباس زغيب أنه "لو طبق القانون العادل على زعامات لبنان لتم نفيهم من البلاد بعد مصادرة أموالهم وممتلكاتهم".

وقال في تصريح: "لا مشكلة إن طلب أحدهم للتحقيق، فالتحقيق معه ليس اعتداء على الطائفة، حتى يتم الافتاء بحرمته، وليكن الخط الاحمر هو الشعب اللبناني ورغيف خبز الفقير الذي يجب الدفاع عنه والافتاء بحرمة المساس به".

وختم زغيب: "أمن المواطن يجب أن يكون على رأس الأولويات، لأننا في كل يوم نسمع بجريمة قتل هنا وسرقة بقوة السلاح على الطرق، هذا الأمر يوجب استنفارا من الجميع لمواجهته".