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أسرار الصحف ليوم السبت 12 كانون الأول 2020

12
DECEMBER
2020
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البناء

خفايا

قالت مصادر حقوقية إن الخشية من انهيار المنظومة القضائيّة بعد ما وصفته بالدعسة الناقصة لادعاءات المحقق العدليّ في قضية المرفأ سواء بالانتقائيّة أو بضعف الأرضية الدستورية الصلبة صارت خشية من وجود مشروع توريط القضاء بالفوضى القانونيّة وسقوط المصداقيّة والزخم الشعبي الداعم لفتح الباب أمام تدويل التحقيق.

كواليس

لفتت مصادر جزائريّة إلى ضغوط أميركية وإغراءات خليجية سبقت الاعتراف الأميركي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية واستهدفت دعوة الجزائر للموافقة على التطبيع مع كيان الاحتلال مقابل الاعتراف بالجمهورية الصحراوية وأضافت أن الضغوط والإغراءات مستمرة بعد التطبيع المغربيّ الإسرائيليّ.

اللواء

همس

خلافاً للإعتقاد السائد، فإن ما يجري، وإن بدا أنه أطاح بجهود تأليف الحكومة، فإنه على العكس، قد يسرّع التشكيل، حسب دبلوماسي غربي.

غمز

يتزايد حجم «التباعد السياسي» بين حزب وحليفه، على خلفية التصويب على مرجعية حليفة، توأمية بالنسبة له..

لغز

أعيد تعويم وزير سابق، بعدما نفض تيّار ينتمي إليه يده منه، لاعتبارات يعرفها الجانبان فقط.

الجمهورية

وصفت مصادر مطلعة الوضع المالي والنقدي بأننا حالياً في كوما ونبحث عمن يمدنا بالأوكسيجين.

تبلغ مسؤولو جهة دولية بارزة تقريراً خطيراً جداً عن تداعيات عجز المسؤولين اللبنانيين عن إنقاذ بلدهم.

لم يتلق أي مسؤول أي جواب على سؤال يتصل بمدى كلفة دعم المواد الغذائية ومدى توافر حاجات السوق للأشهر المقبلة.

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