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عناوين الصحف ليوم السبت 12 كانون الأول 2020

12
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الأخبار

لبنان يواجه: «فقر الدورة الشهرية»!
الادّعاء في انفجار المرفأ: تهديد بتطيير التحقيقات... والحكومة
‫نهاية «الدعم المزعوم»: لماذا يتمسّك سلامة بالـ1515؟
‫العونيّون من الدفاع إلى الهجوم... بالقضاء
الحاكم مستعد للمثول... سرّاً!

البناء

انتقائيّة ادعاء المحقق العدليّ والجدل حول الصلاحيّات الدستوريّة يصيبان التحقيق…نحو الفوضى
الحريري عند دياب متضامناً... والرؤساء السابقون ودار الفتوى يلحقون
حزب الله و”القومي” لتصويب المسار القضائيّ وتحصينه بالابتعاد عن الانتقائيّة

 

اللواء

إتهام وطني لصوان بتسييس إدعاء المرفأ.. فهل يستدرك العهد الخطيئة؟
الحريري في السراي يرفض ابتزاز دياب.. وماكرون في 22 إلى لبنان مع طروحات تتجاوز الحكومة

الجمهورية

تراجع التأليف وعاد الإنتظار
المؤبد لعياش باغتيال الحريري
ماكرون يزور بيروت في 22 ..الأمم المتحدة: لحكومة بلا تردد

نداء الوطن

وَسِّع الادعاءات... ولْتَسقُط الحصانات والحمايات الطائفية
إستياء فرنسي من المسؤولين اللبنانيين: ما زالوا يلعبون لعباتهم الصغرى

الديار

ماكرون والسيسي سيعملان على حل العقد الخارجية والداخلية
تحقيق المرفأ يتحول الى مواجهة سياسية والطائفية تعطل عمل القاضي صوان

 

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