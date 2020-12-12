"اللواء" هكذا توزّعت الحقائب الحكومية في تشكيلة الحريري

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قالت مصادر معنية ل"اللواء"، ان الرئيس الحريري قدم تشكيلته الوزارية معتبرا حسب اوساطه انها عادلة في التوزيع بين القوى السياسية والطوائف وتراعي المعايير.

وحسب المعلومات منح الحريري الوزراء المسيحيين حقائب:الطاقة والدفاع والصناعة والبيئة والتربية والثقافة والاعلام والداخلية والاقتصاد والاتصالات. اماحصة المسلمين فكانت حقائب: العمل والاشغال اولمالية والعدل والصحة السياحة والتنمية الادارية والخارجية والشؤون الاجتماعية والزراعة.

اما التوزيع على القوى السياسية فكانت: الطاقة للتيار الحر،والدفاع، والثقافة الاعلام، والبيئة، والتربية من حصة رئيس الجمهورية.

حقيبة الصناعة للطاشناق.

حقيبة الداخلية للمستقبل على ان يتولاها ارثوذوكسي.

حقيبة الاتصالات للمردة على الارجح لكن لم تحسم بعد.

اما حقيبة الاقتصاد فمن حصة المسيحيين ايضا ولم يعرف لأي جهة.

حقيبتا العمل والاشغال لحزب الله، المالية والسياحة والتنمية الادارية لحركة امل.الخارجية والزراعة ،للحزب الاشتراكي، اما حقائب العدل والشؤون الاجتماعية والصحة فمن حصة رئيس الحكومة.