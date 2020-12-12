living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

السجون خارج السيطرة... والإصابات 200 ألف في نهاية العام؟

12
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

راجانا حمية -

عاد مؤشر فيروس كورونا إلى الارتفاع مع تسجيل 1518 إصابة جديدة رفعت العدد الإجمالي للإصابات إلى 46058. هذا الصعود يولد خشية، اليوم، لدى المتابعين لملف كورونا من الوصول إلى أرقامٍ لا تُحمد عقباها. ومن بين هؤلاء رئيس اللجنة الوطنية للأمراض السارية والمعدية، الدكتور عبد الرحمن البزري الذي تخوّف من «تجاوز رقم الـ200 ألف إصابة نهاية العام الجاري في حال استمر الارتفاع على هذه الوتيرة».

يبدو هذا السيناريو هو الأقرب إلى واقع الأرقام التي يسجّلها العدّاد، والتي تحلّق في عددٍ من المحافظات، ولا سيما محافظة بعلبك التي لا تزال غالبية قراها معزولة، واليوم يداهم الخطر محافظة عكار مع ازدياد أعداد الإصابات فيها، والتي سجّلت أمس وحده 61 إصابة دفعة واحدة. وبهذا الرقم، يبلغ عدّاد الإصابات في عكار 3327 إصابة. ويتمدّد الخطر، أيضاً، ليطاول السجون اللبنانية التي أُعلن أمس عن آخر تطورات الأعداد فيها. وبحسب شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، بلغ عدد الإصابات في سجن روميه وحده 585 حالة إيجابية من أصل 1808 فحوصات مخبرية، من بينها حالة في سجن القاصرات. وهذا إن عنى شيء، فهو أن وضع كورونا بات خارج السيطرة في البلاد. وفي هذا الإطار، يردّ البزري أسباب هذا الانفلات إلى «عدم الالتزام بالتدابير الوقائية وبالعودة المنضبطة إلى الحياة الطبيعية»، وأن الأمور «ذاهبة إلى أبعد من ذلك بكثير».
لم تعد ثمّة خيارات في مواجهة كورونا سوى انتظار اللقاحات. لا الإقفال العام أتى بنتيجة، ولا هو ممكن اليوم العودة إليه أصلاً، ولا الناس قادرون على التزام الإجراءات. وهذا ما يدركه المعنيون، وعلى رأسهم وزارة الصحة العامة التي تستعجل توقيع الاتفاقية المتعلقة بحصة لبنان من اللقاحات من شركة فايزر. وفي هذا الإطار، شدّد وزير الصحة العامة، حمد حسن، على أن لبنان ينتظر تحصيل شركة فايزر الموافقة على التجارب من قبل منظمة الـFDA كي يوقع الاتفاقية مع الشركة.
على خطٍّ آخر، أجرى فريق تابع لمنظمة الصحة العالمية تقييماً لما حقّقه لبنان إلى الآن في مواجهة وباء كورونا وتحديد ما تمّ إنجازه وما يجب إنجازه في المرحلة المقبلة لسدّ الثغرات. وقد شمل التقييم عدداً من المؤسسات الاستشفائية، وخرج الوفد بخلاصة أن «لبنان، بالكفاءات الموجودة والإمكانات المتاحة، قدّم أداء أفضل بكثير من البلدان المجاورة»، مع الأمل «بالاستمرار على النهج نفسه في الفحوص والتتبّع وإدارة الحالات والتواصل».

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout