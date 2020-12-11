المديرية العامة للنفط: حريصون على مبادئ الشفافية والحيادية

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اعلنت المديرية العامة للنفط، وعطفاً على بيانها السابق بتاريخ 8/12/2020 وردّاً على المعلومات المنسوبة إلى إدارة المناقصات في الإعلام، ان "المواصفات الفنية للفيول أويل والغاز أويل الواردة في دفاتر الشروط قد وضعت من قبل المصنّع الأوروبي للمعامل في مؤسسة كهرباء لبنان كي تضمن تشغيل المعامل دون التسبب بأعطال وأضرار لمجموعات التشغيل، وهذه المواصفات هي جزء من العقد وبالتالي لا يمكن لاحقاً تعديلها او استبدالها بمواصفات اخرى".



ولفتت الى ان "إعتماد الشركات العالمية جاء تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 2/7/2020، وان المادة 22 من دفاتر الشروط تنص صراحة على انه لا يحق لاي من الفريقين ان يتنازل، كلياً أو جزئياً عن حقوقه وموجباته بطريقة مباشرة او غير مباشرة، لاي جهة ثالثة، والتي من شانها إقصاء وجود وسطاء أو متعاقدين من الباطن، وان إعتماد المديرية العامة للنفط إدارة المناقصات لإطلاق المناقصة يؤكد حرصها على مبادئ الشفافية والحيادية، وان المرسوم 6821 تاريخ 1973 في المادة 27 منه قد أناط بالمديرية العامة للنفط "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين حاجة البلاد إلى المحروقات السائلة"، ومنها ضمناً حاجة مؤسسة كهرباء لبنان".

وبيّنت انه "في حال لجوء المديرية العامة للنفط لاي حل بديل لتأمين المحروقات لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، ومنها اعتماد طريقة ال Spot cargo، يكون ذلك بسبب التأخير والمماطلة والتسويف في إطلاق المناقصات العمومية اللازمة من قبل ادارة المناقصات، وحرصا من المديرية العامة للنفط لعدم إغراق البلاد في العتمة".