درغام: الاستنسابية في القضاء مرفوضة..والتشكيلة التي قدمها الرئيس الحريري تبرئة ذمة أمام الفرنسيين

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إعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام في مقابلة عبر تلفزيون الـMTV "أن الاستنسابية مرفوضة في القضاء، والتحقيق في انفجار مرفأ بيروت يجب أن يطال كل الناس ومن تعاقبوا على المسؤولية، لذلك نحن نطالب القضاء بأخذ دوره، إذ لا يجوز أن نبقى بهذا الوضع، نحن ضد إستهداف موقع رئاسة الحكومة وضد الاختباء وراء الطائفة، مؤكدا "أننا نتمنى من القاضي صوان أن يكون أكثر دقة بقضية الادعاء، على أي أساس تم الادعاء على رئيس الحكومة حسان دياب، من حق الشعب اللبناني أن يعرف ما يجري".



وتابع: "الحادثة حصلت على أيام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومن ثم الرئيس تمام سلام، المطلوب كشف الحقيقة أمام الراي العام من ناحية التقصير او الاهمال، جيد بالمبدأ ان يصل الادعاء الى القيادات السياسية العليا، ولكن لا يزال التعاطي استنسابيا، مشيرا الى أن المطلوب إصلاح القضاء وابعاده عن السياسية، ومن يتهمنا بالتدخل وفتح الملفات ندعوه الى تقديم ما لديه من تجاوزات بحقنا أمام القاضية غادة عون ولنرى إن كنا سنصل الى نتيجة أم لا".



وتساءل درغام: "على أي اساس يتم الادعاء على الرئيس دياب والتغاضي عن رؤساء حكومات آخرين لديهم مسؤولية اكبر؟ وهل يعقل أن يكون لدينا في لبنان فساد ولا يوجد فاسدين، هناك جرائم ولا يوجد مجرم؟.



وشدد على "أن ما رأيناه خلال جلسة التدقيق الجنائي خطير، نواب ومسؤولين منذ التسعينات حاضروا عن الشفافية وطالبوا بالتدقيق الجنائي داخل الوزارات، لدينا فساد ولا يوجد فاسدين، هناك ضحايا، عشرات آلاف المتضررين لايجب أن نضيع الحقيقة بجدال مذهبي سياسي".

وحول سؤال عن الموقف من المدير العام قوى لقوى الأمن الداخلي، أشار درغام الى "أن اللواء عثمان يتصرف وكأنه مدير عام لطائفة واحدة، ويخالف القانون، وهو يمنع التشكيلات الأمنية في قوى الأمن الداخلي ويقوم باجراء برقيات الفصل منفردا وهذا مخالف للقانون وللأنظمة. والأمور لا يمكن أن تستمر على هذا النحو بل يجب أن تقف، وبكل محبة نقول للرئيس الحريري لديك ما يكفي من المسؤولين المحسوبيين على تيار المستقبل والمشهود لهم بكفاءتهم".



وأضاف: "نحن نهاجم يوميا بحجة عدم إقرار التشكيلات القضائية بالرغم من العيوب التي تشوبه، وطلب وزيرة العدل النظر اليها، في حين أن التشكيلات الأمنية في قوى الأمن الداخلي والتي تحتاج إلى قرار من مجلس القيادة فقط، لا تتخذ حيث يختصر المدير العام لقوى الأمن الداخلي بشخصه كل أعضاء مجلس القيادة بطريقة لا يسمح بها القانون".



وأشار الى "أن مشكلة اللواء عثمان انه دائما يتمثل بقائد الجيش العماد جوزاف عون، وقائد الجيش صنع مؤسسة ونقل الجيش من مكان الى أخر، وأبعد تدخل السياسيين بالجيش، ويعطي كل ذي حق حقه". وردا على سوال المحاور أكد دراام "عدم وجود خلاف بين قائد الجيش والوزير السابق جبران باسيل، أما بالنسبة للوزير السابق الياس ابو صعب كان هناك اختلاف في وجهات النظر، وشهادتي بالعميد طوني قهوجي مجروحة، ولا احد يستحق منصب رئيس المخابرات أكثر منه".



وحول موضوع تشكيل الحكومة رأى درغام "أن الرئيس الحريري يتصرف في موضوع تشكيل الحكومة وكأنه "يبري ذمته" أمام الخارج وتحديدا الفرنسيين، من غير المقبول القول إن الكرة في ملعب رئيس الجمهورية، هذه لغة لا تشير الى حسن نوايا، ليس المطلوب تقاذف كرة النار، بل على رئيس الحكومة أن يبادر، هو أم الصبي عليه أن يندفع لاطفاء النار مع فخامة الرئيس وليس الهروب والقاء اللوم على الرئيس وكأنه يحاول أن يحمل المسؤولية الى غيره بانتظار تطور ما".



وشدد على "أن الدستور واضح وهو ينص على أن تشكيل الحكومة يتم بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، أي يجب أن يحصل الاتفاق ليتم التشكيل وليس أن يشكل رئيس الحكومة المكلف ويقول هذه هي المسودة".



وتابع:" المطلوب الاتفاق حول دور ووظيفة هذه الحكومة، لكل حكومة برنامج عمل، هناك مسائل أساسية منها مثلا التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وكل مرفق عام، هذا بند إصلاحي أساسي، ومطلب مؤتمر سيدر، والصندوق النقد الدولي والمبادرة الفرنسية.



ولا نقبل بأي شكل أن يقال أننا معرقلون، في ما يخص التيار الوطني الحر نحن لم نطلب موعد ولم نطلب وزراء أو أي حصة. وإذا اعتبر الرئيس الحريري أن التشاور يجب أن يحصل معنا كما يفعل مع الباقين، عندها يجب أن يبادر واذا لم يفعل عندها يبنى على الشيء مقتضاه. وإذا تم الاتفاق على الحكومة مع فخامة الرئيس، يبقى لنا كتيار حق أن نقول نعم أو لا، نحن لسنا في موقع المعرقل".



وحول الحرمان اللاحق بمحافظة عكار، أكد درغام "أن الواقع صعب للغاية، وعكار تعتمد بشكل أساسي على القوى الأمنية والعسكرية، وللأسف هناك ظلم كبير وإجحاف بحقها، واللوم يقع على السلطة التي إنفردت بالحكم منذ العام 2005 ، وللأسف نجد أن بعض الزملاء يطالبون اليوم بحقوق عكار وهم يعلمون أن الدولة مفلسة، فأين كانوا عندما كانت الأموال موجودة وعندما كان الرئيس الحريري والهيئات والمجالس موجودين؟.