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في هذه المنطقة .. 61 إصابة جديدة بالكورونا

11
DECEMBER
2020
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أعلنت غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار في تقريرها اليوم، عن “تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا و59 حالة شفاء”، مشيرا الى ان “إجمالي عدد المصابين المسجلين في عكار منذ بدء الجائحة حتى اليوم بلغ 3327 مصابا، و632 حالة ايجابية لا تزال قيد المعالجة. اما اجمالي حالات الشفاء المسجلة منذ منتصف آذار الماضي حتى اليوم 2636 حالة، وبلغ عدد حالات الحجر المنزلي قيد المراقبة والمتابعة 721 (مقيمين ووافدين)، واستقر عدد الوفيات على 59 حالة، بحيث لم تسجل اي حالة وفاة في خلال الساعات ال24 الماضية”.


ولفت التقرير الى ان “الاصابات الجديدة توزعت على بلدات بقرزلا 8، حلبا 6، تكريت 5، خربة داود 3، برقايل 3، البيرة 2، حيذوق 2، منيارة 2، جديدة القيطع 2، البحصة 2، عكار العتيقة 2، مشحا 2، كرم عصفور 2 ومشتى حسن 2، واصابة واحدة في كل من السنديانة، العماير، وادي خالد، مشتى حمود، تلبيرة، كوشا، القليعات، القرقف، خريبة الجندي، ببنين، الكنيسة، بزال، عرقة، ذوق حدارة، المقيبلة وعدبل”.

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