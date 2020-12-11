نعيم قاسم: إذا اتفق المعنيون في لبنان يستجيب الغرب وأميركا غصباً عنهم

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أكد نائب الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أن "العدو يستخدم كل الموبقات ليسلبنا حقوقنا ويدمر حياتنا بالحروب والاحتلال والاجرام والعقوبات، فلا يترك طريقة من طرق الاجرام إلا ويستخدمها. وأمامنا خيار من اثنين إما الاستسلام وهو خسارة محضة، وإما المقاومة وهي ربح وأمل، وقد اخترنا المقاومة مهما بلغت التضحيات".



كلام الشيخ قاسم جاء خلال لقاء إلكتروني أقامه القسم الثقافي للحزب في منطقة الجنوب الثانية، في ذكرى ولادة السيدة زينب.



واعتبر أن "لبنان لن تقوم له قائمة من دون تأليف حكومة تفتح الباب للمعالجة، واذا اتفق المعنيون في لبنان سيستجيب الغرب وأميركا غصبا عنهم، ومن يحتج في الخارج ويسوف ويضيع الوقت ويراكم الخسائر لن يجني شيئا. المواطنون وصلوا إلى حد الاختناق والرهان الوحيد النافع هو التفاهم وتدوير الزوايا".



وأشار إلى أن "عقوبات أميركا لا تنتج حلا بل تعقد مشاكل لبنان وتهديدات إسرائيل لا تخيفنا ولا تطلق يد إسرائيل بسبب الجهوزية العالية والقوية للمقاومة".



وشدد على أن "حزب الله" مع قيام الدولة وانتظام مؤسساتها، وهو دعامة من دعامات استقرار لبنان وحمايته واستقلاله وبنائه ونهضته، وسيكون دائما شريكا فعالا للباحثين عن الحلول وإعمار بيروت ولبنان ومعالجة المسائل الاقتصادية والاجتماعية".