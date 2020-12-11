وزير سابق في ذمة الله!

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توفي الوزير الأسبق أسعد رزق بعد صراع مع المرض، وولد زرق في بيروت بتاريخ 23 تموز 1931 وهو متزوج ولديه 3 أولاد، وقد أدار بفعاليةٍ ونجاحٍ مستشفى رزق الجامعي لعقود عديدة، كما تولَّى عدَّة وزارات، وكانَ فاعلاً في المجلس الأعلى لطائفةِ الروم الكاثوليك.

وفي ما يلي نبذة عن سيرته المهنية:

-متدرب في مستشفيات باريس بين العامين 1955 و 1959

-رئيس عيادة المسالك البولية في كلية الطب بباريس بين العامين 1960-1961

-بروفيسور مشارك في جراحة المسالك البولية في الكليات الفرنسية سنة 1963

-استاذ جراحة المسالك البولية بكلية الطب في جامعة القديس يوسف في بيروت بين العامين 1968 و 1995

-عضو مجلس الادارة في جامعة القديس يوسف في بيروت بين العامين 1979-1982

-أستاذ شرف في جامعة القديس يوسف في العام 1996