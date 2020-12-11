هذا ما كشفه وديع عقل عن رياض سلامة!

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أكَّد عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل أن القضاء اللبناني يعاني مشكلة كبيرة وهي سبب رئيس في تفشي الفساد في لبنان، مشيراً إلى أن التصرف القضائي بشأن انفجار مرفأ بيروت غير لائق وليس على قدر المسؤولية.



وقال عقل في حديث لإذاعة صوت المدى: “قانونياً أعجز أن أفسر ما يقوم به القاضي فادي صوان ومنذ 4 اشهر لليوم لا نعلم كيف انفجر مرفأ بيروت”، موضحاً أنه لا يحق لصوان ان يراسل مجلس النواب تحت مبدأ الفصل بين السلطات، وما قام به القاضي من توجيه اتهامات تغيب عنه المعايير.



وسأل: “بالامس ادعى القضاء على حسان دياب ولكن اين وزراء الحكومات الذين سبقوا دياب؟”، معتبراً أنه “اذا كان الهدف تهجير جديد لـ”اللبنانيين الاوادم” فلن نسكت عن الحقيقة وحتى الان لم نقتنع بأن انفجار المرفأ سببه ماكينة تلحيم”.

من جهة ثانية أضاف عقل: “وفق كلام الصرافين أمام كان هناك الزامية للاستماع الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يتوجب عليه أن أين دولاراتنا وهذا حقنا”، متابعاً: “نحن الى جانب القاضية غادة عون في هذا الملف”.



كذلك، لفت إلى أن القضاء استمع له في ملف الاثراء غير المشروع وطلب من رياض سلامة حركة أموال الضباط المتهمين والاخير رفض تسليم الاوراق بحجة الصلاحيات، معرباً عن خشيته من المماطلة فيما لفت الى أن الملف يعتبر سابقة ولا يمكن أن يكون فيه رأس كبير.

وختم عقل، قائلاً: “بالتأكيد يمكننا استعادة الاموال المنهوبة والمهربة ولكن للاسف القضاء يتقاعس عن دوره، والشعب اللبناني اليوم شعر بتقاعس القضاء وعلينا ان نعيد بناء الدولة”.