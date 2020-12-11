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مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»: تشكيلة الحريري رسالة إلى الأميركيين وحلفائهم الاقليميين

11
DECEMBER
2020
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قالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ التشكيلة التي قدمها الحريري الى رئيس الجمهورية ميشال عون «لا تلبّي المعايير التي وضعها الرئيس عون. وبالتالي، فإنّ هذه التشكيلة لم تكن نقلة في اتجاه تقريب الولادة الحكومية بمقدار ما كانت نقلة تكتيكية فوق رقعة التفاوض والأخذ والرد».

واعتبرت المصادر «انّ الحريري اراد من هذه التشكيلة التي اختار اسماء وزرائها ان يوصِل إلى الأميركيين وحلفائهم الاقليميين رسالة مفادها انه اقترح من ناحيته حكومة خالية من «حزب الله» وأدّى قسطه للعلى في هذا المجال، «وانّ اي تعديل يطرأ لاحقاً في اتجاه تمثيل الحزب ولو بطريقة غير مباشرة، إنما يتحمل مسؤوليته عون وليس هو كرئيس مكلّف، مفترضاً انه بذلك يحمي نفسه ومحيطه من خطر العقوبات الأميركية».

الجمهورية
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