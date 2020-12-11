عناوين الصحف ليوم الجمعة 11 كانون الأول 2020

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الأخبار

صوّان يستضعف دياب ويُعقّد مفاوضات التأليف: الحكومة لن تُبصر النور قريباً

اقتراح البطاقة التمويليّة: 50 دولاراً لكل مواطـن راشد

وقاحة الملك «الخجول»: التطبيع مقابل الصحراء

المغرب... آخر المجاهرين بعداوة فلسطين

‫الأشغال اليدويّة: «صنعة» لم تعد تسـدّ «جوعة»

اللواء

زجّ القضاء بادعاءات من لون واحد يهدّد بابتلاع التهدئة

صوان يدّعي على دياب و3 وزراء.. ودفوع شكلية من الضباط وسلامة لم يحضر إلى مكتب عون

الجمهورية

حرب قضائية تواكب السياسية

سياسيون الى القضاء

عون والحريري كلاهما ينتظر الاخر.. والمرفأ: ّ إدعاءات تطلق سجالات

الديار

«قنبلةٌ» قضائية في تفجير المرفأ: ادعاءات سياسية «انتقائيةٌ» ودياب لن يمتثل؟

نصيحة مصرية للحريري و«التذاكي» مستمر بين بعبدا وبيت الوسط..لا حكومة

«كورونا» يحلق مجدداً.. تحذيرات اسرائيلية من الانزلاق الى حرب واسعة شمالاً